Luc Langevin révèle les "Vérités" de l'illusion au Casino de Paris

Le prodige québécois de l'illusion, Luc Langevin, est de retour en France avec son tout nouveau spectacle, "Vérités". Un mélange captivant d'art, de philosophie et de science qui brouille les frontières entre la réalité et l'illusion. Préparez-vous à repenser tout ce que vous croyez savoir.

Luc Langevin, l'illustre illusionniste québécois, célèbre dans le monde entier pour sa vision moderne de la magie et de l'illusion, nous réserve une expérience extraordinaire. Du 28 septembre au 1er octobre 2023, le Casino de Paris sera le théâtre de 5 représentations exceptionnelles de son tout nouveau spectacle, " Vérités ".

"Vérités" se situe à la frontière entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Les numéros de Langevin, plus fascinants les uns que les autres, défieront la perception du public. Qu'est-ce que la vérité ? Où se trouve la limite entre le possible et l'impossible ? Peut-on réellement interagir avec l'invisible ? Peut-on voyager instantanément d'un endroit à un autre, que ce soit à l'intérieur du théâtre ou plus loin ?

L’illusionniste ne se contente pas de la scène pour émerveiller son public. La magie se propagera dans la salle, à l'entrée du théâtre, et même au-delà de ses murs. Préparez-vous à une expérience immersive où la réalité et l'illusion se confondent.