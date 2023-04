“Ma langue au chat” de Cécile Telerman, une radiographie intelligente et divertissante de notre société

Le film joue sur 2 registres : il a la densité d’une comédie sociale sur les problèmes de la cinquantaine, mais son ressort est presque celui d’un thriller à la Agatha Christie.

À l’aube de la cinquantaine, Laure ne supporte plus rien : ni son travail, ni son mari Daniel… ni sa vie. Le seul être qui trouve grâce à ses yeux et constitue son seul allié est Max, son chat. Lorsque ses amis de toujours débarquent à la campagne pour fêter l’anniversaire de Daniel et que Max le chat disparaît, Laure disjoncte… et se met à enquêter. Qu’est-il arrivé à Max ? Qui est le coupable ? Laure n’est pas au bout de ses surprises…

Voilà le synopsis ! Une comédie ? Un thriller ? Un peu des 2 mais surtout cette histoire de chat n’est au fond qu’une "couverture” pour pouvoir aborder un sujet qui ne prête pas forcément à rire, celui de la ménopause et aussi, en arrière-plan, celui des relations humaines.

Car “Ma langue au chat” est aussi un film choral, c’est à dire un film au nombre relativement important de personnages, sans que l'un d'eux semble plus important que les autres, et tous bien différents.

Ma langue au chat (2023) - Trailer (French)

Mélanie Bernier incarne une jeune femme vive et débrouillarde d’aujourd’hui, qui n’appartient pas à la même classe sociale que les autres. Samuel Le Bihan, un célibataire un peu paumé, comme on en connait de plus en plus. Le couple Camille Lellouche-Pascal Demolon est celui, assez classique, de l’homme d’affaires dont la réussite a fasciné une jeune ambitieuse de 25 ans de moins que lui, et qui évidemment a des problèmes de tous ordres avec elle et notamment sexuels. Le couple Marie Josée Croze-Mathias Mlekuz est celui d’une femme et d’un homme mariés depuis 25 ans, qui ne s’aime plus et ne se supporte plus. Ce couple va sûrement exploser, contrairement à celui de Laure (Zabou Breitman) et de Daniel (Pascal Elbé) où sous l’usure subsiste de la tendresse, de l’attachement, du respect et surtout une vraie envie d’être heureux et de profiter de la vie.

Le film est à découvrir au cinéma dès le 26 avril