Maestro(s) de Bruno Chiche, un film sur la filiation sur... 3 générations

Maestro(s) s’avère être le film le plus personnel jamais réalisé par Bruno Chiche. Les personnages sont très proches de ses proches. Le grand-père, le père et le petit-fils ont quasiment le même âge que le père du réalisateur, le réalisateur et le fils du réalisateur. D’ailleurs dans une première version du scénario ce dernier se prénommait même Léonard comme son fils. Ajoutons à cela que Pascale Arbillot, qui joue l’ex de Denis, la génération du milieu, est la mère de son fils…

Maestro(s) raconte l’histoire de la famille Dumar chez qui on est chef d’orchestre de père en fi ls : François, le patriarche, achève une longue et brillante carrière internationale, tandis que Denis, le fils, vient de remporter une énième Victoire de la Musique Classique. Quand François apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il est fou de joie. Heureux pour son père, et en même temps envieux, Denis déchante vite lorsqu’il découvre qu’il y a méprise et que c’est en réalité lui qui est attendu à Milan…