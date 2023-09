Magali Ripoll s’apprête à repartir sur les routes avec son spectacle “Radio (ré)active”

Figure emblématique du jeu de France 2 “N’oubliez pas les paroles” nous entraîne sur les routes de France dans une aventure loufoque et musicale.

C'est un véritable voyage détonnant et étonnant à travers les événements marquants du XXe siècle que Magali Ripoll vous propose à travers son spectacle “Radio (ré)active”.

De Vladivostok à Harlem et de Rihanna à Jean-Jacques Goldman, c'est la seule femme qui peut rencontrer Pablo Escobar, Jean-Luc Godard et Nelson Mandela en une seule vie... Et réunir Booba, Michael Jackson et Dalida dans un même medley. Finalement, Radio (ré)active” c’est un peu la bande originale de votre vie !

Extrait du spectacle "RADIO ACTIVE"

Prochaines étapes : Denain, Lille et Clermont-Ferrand début 2024. En attendant, vous pouvez aller l’applaudir le 10 septembre à Houtkerque et le 22 septembre à Beynat où elle se produit en concert dans le cadre de plusieurs festivals.

Et bien sûr, elle vous donne rendez-vous tous les soirs du lundi au vendredi dès 18h40 sur France 2 pour réviser vos classiques musicaux dans l’émission “N'oubliez pas les paroles” présentée par Nagui.