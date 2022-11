“Make up” de Mathilda May, l’impossibilité et l’enchantement du vivre ensemble

Après les immenses succès de “Open Space”, “Le banquet”, “Monsieur X”, et “Echos”, Mathilda May présente son nouveau spectacle “Make up”.

Nous voici donc transporter sur un plateau de cinéma le temps d’une journée et plus particulièrement dans le car-loge maquillage. C’est ici que techniciens et comédiens préparent les instants (souvent furtifs) d’un tournage. Un lieu à la fois un sas de concentration et cellule de crise en état d’urgence, ce qui n’est pas du tout compatible !

Derrière cette chronique “ordinaire” d’une journée de tournage, se cachent des émotions fortes et contradictoires. Le privilège de faire un métier qu’on aime et sa précarité, les rêves et les frustrations. Un doux mélange de chaos et d’espérance !

Pourtant, ces passionnés issus de cultures et de milieux sociaux parfois très variés, doivent travailler ensemble malgré les incompatibilités (ou les affinités, ce qui n’est pas forcément plus simple) et former une équipe, le temps éphémère d’un tournage. Affronter les conditions climatiques, les accidents, partager l’aventure extraordinaire d’un tournage en relevant les défis les plus fous, pour un film, pour une histoire… pour l’amour du cinéma.

Dans un aller-retour entre le collectif et l’individuel, le spectateur observe à la loupe, à la fois l’impossibilité et l’enchantement du vivre ensemble.

Une pièce à découvrir jusqu’au 30 décembre au théâtre Marigny. Réservez vite vos places.