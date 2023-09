Marine Lorphelin : l'ex Miss France vous donne ses conseils pour préserver votre santé au quotidien

Marine Lorphelin, Miss France 2013 désormais médecin généraliste, a pris la plume pour vous livrer un guide-ultra complet avec ses conseils d’experte pour préserver votre capital santé.

Marine Lorphelin, ex Miss France en 2013, exerce aujourd’hui en parallèle de sa vie médiatique une toute autre profession : médecin généraliste à Nouméa en Nouvelle-Calédonie et utilise sa notoriété pour faire passer des messages d’information et de prévention sur la santé.

Mais notre touche à tout ne s’arrête pas là et a décidé de prendre la plume pour vous livrer ses conseils d’experte dans un guide-ultra complet. Disponible en librairie depuis le 30 août 2023, "En Pleine Forme" aux Editions Marabout allie approche médicale (explications scientifiques, pathologies, prévention, conseils d’expert…) et pratique (j’ai du mal à m’endormir, quel sport quand on a des douleurs, comment gérer son stress…) afin de vous révéler ses conseils d’experte à appliquer au quotidien pour préserver votre capital santé : sommeil, alimentation, activité physique, santé mentale…

Elle vous y partage également son expérience personnelle et des routines (bien-être, alimentaire, soins, sport, etc) pour améliorer votre santé physique et mentale sur le long terme.

On en parle avec Marine Lorphelin et David Lantin dans notre podcast.