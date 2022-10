“Mascarade” de Nicolas Bedos, l’histoire d’une guerre sourde entre les sexes et les générations

“Mascarade”, c’est avant tout l’adaptation d’un des livres de Nicolas Bedos... jamais publié. Un livre qu'il a vainement tenté d’écrire pendant 1 an et qui “relatait de façon très romancée une période assez navrante de sa vie, vers l’âge de 23 ans, quand il se noyait dans l’oisiveté et l’argent des autres”.

Un livre inspiré de scènes vécues mais aussi observées ou racontées. Car Nicolas Bedos a besoin de se sentir concerné personnellement par ce qu’il raconte. Il aime entretenir une connivence, fut-elle douloureuse, avec ses personnages.

“Mascarade”, c’est donc l’histoire d’un jeune gigolo qui tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse. C’’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?

Passions, crimes, trahisons… Après “M. et Mme Adelman” et “La Belle Époque”, Nicolas Bedos tourne en dérision le monde cruel de l’argent roi et nous livre une nouvelle fresque sentimentale.

Au casting : Pierre Niney; Marine Vacth, Isabelle Adjani ou encore François Cluzet.