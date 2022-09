“Miskina, la pauvre”, la série humoristique de Melha Bedia arrive sur Amazon Prime

Prime Video vient de publier les premières images de "Miskina, la pauvre”. Une série écrite et réalisée par Melha Bedia qui s'est inspiré à 50 % de sa propre vie. Melha Bedia qui s’est également attribué un rôle.

“Miskina, la pauvre” c'est l'histoire de Fara, 30 ans. Sans appart, sans boulot, sans mec, mais avec une forte myopie. Avec sa grand-mère, sa mère et sa sœur sur ses côtes H24, il est temps qu’elle se remue et qu’elle commence à faire des choix. Entre son meilleur pote qui est peut-être l’homme de sa vie et ce nouveau gars un peu perché qui tombe amoureux d’elle. Entre ménager sa mère encore bloquée sur le passé et renouer les liens avec son père. Entre se voiler constamment la face et enfin affronter la vérité.

Lorsque la vie ne cesse de vous mettre des claques, il faut se prendre en main et arrêter d’être une “Miskina”.