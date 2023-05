“Murmuration” de Sadeck Berrabah, un antidote qui favorise la (re)connexion entre chaque être

1h15 de show, emmené par 40 danseurs, des chorégraphies magiques et une bande originale enivrant.

Shakira, Chris Brown, Black Eyed Peas, Grammy Awards, 70 ans de la marque Moncler, passation entre Tokyo et Paris dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques 2024... Il est impossible que vous soyez passés à côté d'une de des chorégraphies magiques de Sadeck Berrabah.

Aujourd’hui, il présente enfin SON spectacle, “Murmuration” en première mondiale au 13ème Art. Ce dernier regroupe à la fois ses moments iconiques et de toutes nouvelles chorégraphies créées pour le spectacle qui sera amené par la suite à parcourir le monde et essaimer ces Murmurations aux 4 coins du globe.

Teaser du spectacle MURMURATION by Sadeck Berrabah

Pendant 1h30, plus de 40 danseurs vont vous faire voyager et rêver sur des chorégraphies hypnotisantes et peut-être même vous emmener dans la danse de Sadeck…

Un spectacle à découvrir jusqu’au 8 juillet 2023. Réservez vos places