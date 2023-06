“Musique Classique ? Chiche !”, Marina Chiche pose un regard nouveau sur son art

Venez découvrir ce que la musique classique peut révéler en nous et dire sur le monde d’aujourd’hui

Révélée au grand public par les Victoires de la musique classique et par ses productions discographiques, la violoniste Marina Chiche poursuit une carrière internationale qui l’amène à se produire comme soliste et en musique de chambre dans les salles de concert les plus prestigieuses : Philharmonie de Berlin, Théâtre des Champs Elysées ou National Concert Hall de Beijing.

Artiste engagée dans son époque, elle œuvre à rendre la musique classique accessible au plus grand nombre.

Les 22 et 29 juin, elle anime au MK2 Odéon à Paris, un cycle hebdomadaire de rencontres autour de la musique classique, dans une approche interdisciplinaire, et pose un regard nouveau sur son art en révélant des résonances avec la philosophie, les neurosciences ou la politique.

Pédagogique et ludique, chaque séance inclut, en contrepoint à la présentation et aux échanges, des extraits musicaux et des moments interactifs. Réservez vos places