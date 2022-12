"N’oubliez pas les paroles” avec Nagui, 15 ans de duels musicaux !

15 ans de chansons françaises sous toutes ses formes, d’inoubliables moments de partage et de compétition aux côtés de Nagui, des Zikos et de Cruella.

Le 15 décembre 2007, vous étiez déjà nombreux à faire les curieux devant le nouveau programme de vos avant-soirées. Aujourd’hui, l’émission fête ses 15 avant avec une semaine spéciale.

Chaque jour, dans les émissions quotidiennes, vous pourrez découvrir des magnétos des meilleurs moments. Et jeudi, place à 2 émissions spéciales avec de nombreuses surprises !

À 18h40, vous découvrirez un match jamais vu dans l’histoire du jeu ! Après avoir aidé des milliers de candidats, Magali et Fabien, 2 figures emblématiques de votre jeu, s’affronteront. Réussiront-ils à trouver les paroles sans les avoir sous les yeux ? Là est toute la question.

La soirée se poursuivra avec une autre confrontation musicale événement : l’humoriste et ventriloque Jeff Panacloc accompagné par son acolyte Jean-Marc affrontera l’humoriste, comédien et auteur Vincent Dedienne. Une bataille plus qu’amicale puisqu’ils joueront pour la bonne cause.

Et qui dit anniversaire dit cadeaux… Ces deux quotidiennes événement vous réservent de belles surprises ! Alors bloquer la date et rendez-vous ce jeudi 15 décembre à 18h40 devant France 2.