"Overdose” d’Olivier Marchal, un thriller haletant

Trafics, règlements de compte et infiltration... “Overdose” est un film d’action signée Olivier Marchal.

Sara, cheffe de la brigade des stupéfiants de la police de Toulouse, enquête sur un go-fast entre l'Espagne et la France, au sein duquel son ancien amant, Raynal, est infiltré. Elle découvre rapidement que son affaire est liée au meurtre de deux adolescents dans un hôpital Parisien, dont s’occupe Richard, le chef de la police criminelle locale.

Obligés de collaborer pour retrouver le meurtrier et arrêter le go-fast, Sara et Richard se retrouvent plongés dans une course contre la montre haletante sur les routes espagnoles et françaises alors que leur attirance l’un pour l’autre grandit.

“Overdose” s’offre une belle distribution. On retrouve notamment Sofia Essaïdi, Assaâd Bouab, Alberto Ammann, Nicolas Cazalé, Nassim Lyes, Kool Shen, Simon Abkarian, Moussa Mansaly, Zoé Marchal, Kenza Fortas, Naïma Rodric et Francis Renaud.