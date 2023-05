Peut-on vivre sans amour ? C’est la question posée dans la nouvelle série d’OCS, “Besoin d’amour”

Quatre ans après “Mike”, Fred Hazan est de retour avec une dramédie romantique qui s’interroge sur le sens de la vie et le cheminement vers l’épanouissement personnel, le tout dans une atmosphère gentiment chaotique.

6 épisodes de 26 minutes... Sous les traits d’une comédie, Fred Hazan dépeint une société qui va mal où chacun se replie sur lui-même, où l’individualisme s’installe dangereusement.

Au centre de l’intrigue Marco Delgado, Marc Guttman de son vrai nom, qui a fait carrière dans le porno. Une modeste carrière, besogneuse, qui touche à sa fin. Pour arrondir ses fins de mois, il travaille comme videur dans un pub où il s’adonne à sa principale activité, la boisson. Mais depuis quelques temps, Marco est pris d’étranges malaises, il s’effondre pour un oui ou pour un non, tombe inanimé, comme foudroyé. Après avoir étudié son cerveau, on lui diagnostique un bien étrange et rare mal... Il ne produit plus l’hormone de l’amour.

Marco se lance alors dans une incroyable quête qui va s’avérer plus compliquée que prévu mais indispensable car s’il ne trouve pas cet amour, si on ne l’aime pas, un jour il s’effondrera et ne se relèvera pas.

Autour de lui, une multitude de personnages, finalement pas mieux lotis que lui, mais qui ont tous comme point commun d’avoir un lien plus ou moins affectif avec Marco. Et pour les incarner Fred Hazan, qui s’est attribué le rôle principal, a fait appel à Laëtitia Vercken, Gérard Jognot, Clémentine Célarié ou encore Camille Combal.