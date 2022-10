“Plancha” de Eric Lavaine, 8 ans ont passé pour les personnages de “Barbecue”

Au départ, Eric Lavaine souhaitait faire un film qui se déroulerait en Bretagne avec une bande d’amis qui se retrouverait le temps des vacances. Au programme ? Barbecue, transat, piscine… Mais une météo capricieuse les obligerait à se réfugier à l’abri tour au long du séjour. Une sorte de confinement entre amis de 30 ans.

Après avoir commencé à travailler sur le projet, il s’est aperçu avec son co-auteur, Hector Cabello Reyes, qu’il serait plus efficace et savoureux de reprendre le groupe d’amis de “Barbecue”. Outre le plaisir de retrouver cette bande "d’amis de cinéma”, cela permettait de rentrer tout de suite dans leur problématique sans avoir besoin de les caractériser longuement.

“Plancha” ce sont donc les mêmes personnages, 7 ans plus tard. Et cette année, ils se sont réunis pour fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce mais ce sera finalement dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations inattendues...