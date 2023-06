“Pop Legends”, (re)découvrez les plus grands tubes des Beatles, ABBA et Elton John

Revivez, le temps d’une soirée, toute la folie et la joie de vivre des années 60, 70 et 80 !

Véritable phénomène dans le monde entier, les tribute bands font revivre les plus grands artistes au monde, dans le moindre détail. Costumes, lumières, instruments, chorégraphies… “Pop Legends” vous embarque pour un voyage dans le temps au son des 3 plus grandes légendes de l’histoire de la pop.

• ABBA. Avec ABBA Mania, on redevient spectateur du dernier concert mythique du groupe en 1982. “Dancing Queen”, “Chiquitita”, “Mamma Mia”, “Take a Chance On me”, “Super Trouper”… seront rejoués à l’identique ! Son, éclairages, chorégraphies, piano électriques, globe disco, … jusqu’à l’accent suédois ! Tout y est !

• Les Beatles. De son côté, Bestbeat joue sur les mêmes instruments que The Beatles à l’époque. Des costumes aux mémorables coiffures “mop-top”, on assiste à un retour sur scène de la bande de John Lennon, avec la même énergie et la même fougue pour interpréter leurs tubes emblématiques : “Help”, “Here Comes the Sun”, “Love me do”, “Hey Jude””, While My Guitar Gently Weeps”, “Ob-La-Di, Ob-LaDa"…

• Elton John. Jimmy Love nous offre toute la folie et l'éclat de Sir Elton John. De ses costumes et accessoires à son énergie communicative, l'Icône pop retrouve toute la flamboyance de ses jeunes années. “Sacrifice”, “I'm Still Standing”, “Crocodile Rock”, “Nikita” ou encore “Rocket Man”, c'est un florilège de chansons incontournables qui attend le public !

LE CONCERT EXTRAORDINAIRE - POP LEGENDS | Tournée 2022 / 2023

Bref, laissez-vous gagner le temps d’une soirée par la fièvre colorée et festive de la pop musique !