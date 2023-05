“Re-belles” co-produit par Laurie Cholewa, et si vieillir au cinéma n’était plus un drame ?

Ce documentaire propose de mieux comprendre pourquoi le Septième art a si longtemps mis à l'écart la femme prenant de l'âge.

C’est un paradoxe qui sonne comme une injustice : les femmes de plus de 45 ans représentent un quart de la population française, soit 17 millions de personnes, et pourtant sur nos écrans, elles sont invisibles, ou presque.

Alors pourquoi refuse-t-on aux actrices le droit de vieillir ? Y aurait-il une “date de péremption” à l'écran pour les femmes, et pas pour les hommes ? Les rôles proposés seraient-ils plus stéréotypés pour les comédiennes de plus de 45 ans ? Les prestigieux prix remportés par ces femmes et les nouvelles représentations dans la publicité comme dans la mode permettent-ils de faire bouger les choses ?

Mêlant anecdotes de tournage, témoignages inédits d’actrices, de cinéastes, de journalistes, archives et extraits de films, “Re-belles” fait découvrir qu’au cinéma le contraire de “jeune et jolie” n'est pas nécessairement “vieille et moche” mais peut désormais s’envisager, grâce aux initiatives d’actrices conquérantes, de réalisatrices et de productrices puissantes, comme “épanouie et belle”, ou encore “éclatante et expérimentée”.

Première diffusion ce mardi 30 mai à 23h05 sur Canal+