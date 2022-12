“Rodolphe” de Jonathan Lambert, un one man show personnel et bourré d'autodérision

Rodolphe est en fait le vrai prénom de l’humoriste. Prénom choisi par son père lui-même prénommé Rodolphe. Mais sa mère a toujours préféré Jonathan, alors.... Voici aujourd’hui, Rodolphe Jonathan Lambert, 46 ans.

“Ce qui équivaut à 6 ans et demi en années chien, 5 ans pour une tortue, 9 mois pour un hamster et 3 semaines pour un fromage de chèvre. La durée de vie d’un fromage de chèvre étant de 6 semaines, 3 semaines on est à mi-parcours".

“Rodolphe” c’est donc son histoire, celle d’un homme à la moitié du chemin. Politique, verve et écriture diablement efficace sont au rendez-vous ! Jonathan (ou Rodolphe, on ne sait plus trop), se livre, sans fards ou déguisements, sur lui, sa famille et le temps qui passe.