“Smile”, la première pièce de théâtre en noir et blanc

Venez assister au rendez-vous qui a bouleversé la vie de Charlie Chaplin.

Costumes, maquillages, décors, lumières... Tout se décline en nuances de noir. Un concept original imaginé par le metteur en scène Nicolas Nebot pour nous entraîner dans une histoire, une ambiance, une époque.

Septembre 1910. Un bar du Nord de Londres. Une jeune femme s’impatiente, elle attend un homme qui lui a donné rendez-vous mais qui est en retard. Et cet homme amoureux, c’est Charlie Chaplin. De son côté, le barman s’apprête à réaliser son rêve. Et quand le hasard s’emmêle et vous sourit... Il y a des rendez-vous qui peuvent changer une vie, d’autres qui peuvent changer l’Histoire...

Une histoire que vous allez découvrir en naviguant sur le fil du temps. Par moment, l’histoire se rembobine et les comédiens rejouent en accéléré. L’objectif, découvrir la même scène mais depuis le point vu d’un autre personnage. Pendant le même temps, le décor se déplace pour offrir lui aussi un nouvel angle visuel.

La pièce est à découvrir au théâtre de l’œuvre jusqu’au 30 juillet. Réservez vite vos places .