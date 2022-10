“Star Academy”, le château de Dammarie-lès-Lys s’apprête à accueillir la nouvelle promotion

Après 14 ans d’absence sur l’antenne de TF1, la "Star Academy” réouvre ses portes et offre à 13 nouveaux élèves la possibilité de vivre une aventure unique.

20 ans après l’ouverture de cette école pas comme les autres, le château de Dammarie-lès-Lys reprend du service. Entièrement redécoré au goût du jour, le lieu mythique qui a vu naître le succès de Jenifer, Nolwenn Leroy, Grégory Lemarchal et de tant d’autres Académiciens se veut avant tout une école moderne, chaleureuse et propice à la création.

Dès le samedi 15 octobre, 13 élèves, d’une vingtaine d’années investiront ce lieu emblématique. Si certains ont déjà suivi quelques cours de chant ou de danse, ces chanteurs amateurs sélectionnés parmi 20.000 jeunes pour leur talent et leur personnalité positive ont tous des choses à apprendre ou à perfectionner.

Pendant deux mois, ils suivront les cours qui ont fait le succès de la Star Academy : chant, danse, expression scénique, théâtre (essentiellement basé sur l’improvisation pour leur permettre de s’exprimer artistiquement différemment) et sport.

Des professeurs au sommet de leur discipline

Dispensés par 5 professeurs passionnés, choisis pour leur expertise dans leur domaine, mais également pour leurs qualités pédagogiques et leur personnalité inspirante, les cours seront complétés chaque semaine par l’intervention d’artistes de différents horizons (chanteurs, humoristes, youtubeurs, producteurs, managers) qui viendront partager leur expérience avec les élèves lors de MasterClass.

Michaël Goldman, co-fondateur de MyMajorCompany, producteur et découvreur de talent, sera le directeur de la Star Academy. A la tête de l’équipe pédagogique, il accompagnera les élèves au cours de leur formation pour les orienter artistiquement et les aider à trouver leur style et la meilleure manière d’exprimer leur talent.

Parmi les nouveautés, le dîner du dimanche où des élèves des saisons précédentes viendront leur rendre visite au château pour partager leur expérience et leur donner des conseils.

Retour des fondamentaux

Comme lors des saisons précédentes, les élèves, privés de leur portable, disposeront d’une minute de téléphone quotidienne pour appeler leurs proches. Pour rester concentrés sur leur formation au château, ils n’auront pas non plus accès à internet mais pourront communiquer avec le public sur les réseaux sociaux en postant des contenus, le tout encadré par la production.

La mécanique du jeu reste identique avec des évaluations en chant, en danse et peut-être parfois en théâtre, auxquelles assisteront le directeur et le corps enseignant. A l’issue des évaluations, se tiendra un conseil de classe où les professeurs désigneront trois ou quatre élèves. Ces derniers, prévenus le lendemain du conseil de classe, risquent l’élimination au prime. Un nommé sera sauvé par le public, un autre par ses camarades et le dernier sera éliminé.

Au bout de ces 2 mois de formation intense, le grand gagnant remportera 100.000 € et un contrat avec Sony Music Entertainment France pour un album.