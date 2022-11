“Starmania”, le célèbre Opéra Rock est de retour !

Thomas Jolly signe la nouvelle mise en scène et Sidi Larbi Cherkaouiles les chorégraphies !

Créé par Michel Berger et Luc Plamondon il y a plus de 40 ans, le spectacle est de retour en France.

L’histoire se déroule à Monopolis, ville tentaculaire où les néons remplacent le soleil. 8 personnages croisent leurs destins : Zéro Janvier l’homme le plus riche du monde et le Gourou Marabout, défenseur des théories de l’écologie (tous deux candidats à la présidence de l’Occident), l’actrice déchue Stella Spotlight, le jeune zonard Johnny Rockfort, Cristal la présentatrice vedette, l’énigmatique Sadia, Marie-Jeanne la serveuse automate et son “ami” Ziggy. Dans ce monde qui ne leur ressemble pas, chacun cherche le soleil au milieu de la nuit. Mais dans cette ville labyrinthique, berceau de toutes les violences, s’en approcher de trop près peut s’avérer fatal

En 4 décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et indémodable a réuni plus de 6 millions de spectateurs et fait chanter toutes les générations.

“Les uns contre les autres”, “SOS d’un terrien en détresse”, “Quand on arrive en ville, “Le Blues du Businessman”, “Le Monde est stone”, “Besoin d’amour”… (Re)découvrez les tubes devenus des incontournables de la chanson française de ce spectacle phénomène.