“Tout” de Lara Fabian, l’artiste se raconte entre confidences et recettes !

Pour son premier livre, l’artiste a choisi de raconter les événements les plus importants de sa vie qui se sont toujours déroulés autour d’une table ou dans la cuisine.

Lara Fabian vient tout juste de finir sa Tournée “Best Of” où elle a proposé 30 ans de tubes inoubliables qui ont tissé ce lien indéfectible entre elle et son public lui permettant de vendre plus de 20 millions d’albums à travers le monde.

Aujourd’hui, elle fait l’actualité avec son premier livre, “Tout” où elle dévoile 17 histoires inédites et intimes de sa vie Privée et Professionnelle.

D’origine belge et sicilienne, elle explique que tous les moments importants de sa vie se sont passés autour d’une table ou d’un plat. Elle a donc choisi de passer à table et de se raconter au travers 17 recettes qui ont jalonnées sa Vie d’enfant, de femme, de mère et d’artiste !

Pour sublimer le tout, de magnifiques photos tirées de ses archives personnelles viennent rythmer le livre.