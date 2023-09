“Travaille” de Thomas Wiesel, l’humoriste s’attaque à nos vies et nos névroses professionnelles

Après votre travail, venez décompresser en regardant Thomas faire le sien

Thomas Wiesel n’a jamais vraiment cru qu’il pourrait faire de l’humour son métier, mais depuis qu’il a quitté son poste de comptable en 2011, il n’est toujours pas mort de faim, donc on dirait que ça marche.

Et c’est bien le travail qu’il a choisi comme thème pour son nouveau spectacle alors que notre société se demande quelle place lui donner dans nos vies et amène à de grandes discussions en famille ou entre amis. Si certains veulent plus de sens que des heures supplémentaires, d’autres craignent que les jeunes n’aient plus envie de bosser.

Et si Humoriste n’est certes pas un boulot comme les autres, il permet d’avoir un peu de recul pour se moquer un peu de ce sacro-saint travail, ce boulot omniprésent, ce gagne-pain tout-puissant, ses excès, ses anglicismes, les collègues, les patrons, et les mails, qui le méritent bien.

Ne ratez pas ce spectacle, il ne sera pas en tournée très longtemps, Thomas se réjouit déjà de partir en vacances.