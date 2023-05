“Tropiques criminels”, Béatrice de la Boulaye et Sonia Rolland contraintes de travailler ensemble en Martinique

Plus qu’un simple cadre paradisiaque, l'île est un personnage clé des intriques du polar de France 2

Face à la grisaille, au climat morose et au pessimisme ambiant, "Tropiques criminels” est la chance d’un réel rayon de soleil pour les téléspectateurs. Mais, c’est aussi un cadre idéal pour mettre en scène le duo d’enquêtrices incarné par Béatrice de la Boulaye et Sonia Rolland.

Gaëlle et Mélissa forment un duo électrique et complice : Mélissa est réfléchie, séduisante, posée, empathique. Elle a toujours un coup d’avance. Gaëlle est explosive, impétueuse, fonceuse, libre. Elle casse les codes et enfonce les lignes.

Chaque épisode de la série repose sur une enquête policière unique et bouclée, mais laisse une large part à la vie familiale et sentimentale de nos enquêtrices.

L’ambition de “Tropiques criminels”, de retour pour une nouvelle saison, est bien de faire de ce duo les héroïnes d’une série grand public, riche de beaucoup d’humour, promesse d’un polar de divertissement de qualité.