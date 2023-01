“Tu choisiras la vie” de Stéphane Freiss, un film qui pose la question du poids de notre héritage

“Tu choisiras la vie”, le premier long métrage de Stéphane Freiss en tant que réalisateur raconte l’histoire d’une famille juive ultra-orthodoxe qui se rend chaque année dans une ferme du sud de l’Italie afin d'accomplir une mission sacrée : la récolte des cédrats.

Esther, en pleine remise en cause des contraintes imposées par sa religion fait la connaissance d’Elio, le propriétaire de la ferme. Sur elle pèse donc le poids d’un ciel devenu trop lourd tant elle ne croit plus dans ces gestes et ces prières qu’elle répète à longueur de journées. Quant à lui, il s’enterre un peu plus chaque jour à ne pas vouloir vendre un pouce du domaine que son père lui a laissé, pour respecter une promesse. Pour faire simple, ils se retrouvent esclaves de ce qu’ils ont reçu en héritage.

Et si le face à face entre ces mondes était la genèse d’une autre histoire ?