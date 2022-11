“Un chalet à Gstaad” de Josiane Balasko, une histoire enneigée digne des plus grands vaudevilles

Après une saison triomphale à Paris et une tournée dans toute la France, Josiane Balasko revient au Théâtre des Nouveautés avec sa dernière pièce !

Quelques années après avoir enfilé les chaussures de ski de Nathalie Morin dans “Les Bronzés font du ski”, Josiane Balasko est de retour sur la scène du Théâtre des nouveauté avec une pièce qu’elle a elle-même écrite et dans laquelle elle joue.

“Un chalet à Gstaad” conte l’histoire de Françoise et Jean-Jacques Lombard. Très riches exilés fiscaux dont la fortune repose sur les inventions du mari, le couple s’apprête à recevoir un couple d’amis, Alicia et Grégoire Lagarde. Lui est un industriel fils à papa, Alicia est une aristocrate richissime et bête à manger du foin.

Tout pourrait bien se passer, on est entre gens du monde (même si ce n’est pas forcément le même), si Alicia ne s’était entichée d’un coach spirituel, gourou sur les bords, qui les accompagne au dîner.

Et forcément, le vernis va finir par craquer, surtout lorsque le gourou va leur annoncer le pire : leur fortune est menacée... et leur "pognon de dingue" pourrait bien partir en fumée.

