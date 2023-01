“Un petit miracle” de Sophie Boudre, un récit poétique destiné à faire du bien

“Divertimento” de Marie-Castille Mention-Schaar, une œuvre cinématographique humaniste et émouvante

Un film inspiré par le parcours incroyable de Zahia Ziouani et de sa sœur Fettouma. Deux jeunes filles, femmes, d’origine algérienne, vivant dans le 93 et qui ont surmonté énormément d’obstacles pour atteindre leur but.