“Une nuit avec” de Laura Domenge, les élucubrations nocturnes d'une insomniaque un peu perturbée

Entendons-nous bien ! Quand Laura Domenge vous “invite” à passer la nuit avec elle, c’est une expression, voir un piège car il faudra tout de même payer sa place...

Mais alors pourquoi ce titre me direz-vous ? Et bien tout simplement pour vous attirer. L’humoriste se dit qu'en appelant ce spectacle comme ça, quelques galériens vont s’imaginer coucher avec elle pour une vingtaine d’euros. Mais une fois sur place ils réaliseront que... bah...non. Et du coup ils seront obligés de l’écouter dérouler sa vie de jeune insomniaque féministe écolo hyper potentiel et haut sensible... Ou l'inverse... Elle ne sait plus, elle n'a dormi que 3h.