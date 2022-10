“Une situation délicate”, avalanche de quiproquos dans cette pièce de théâtre

“Une Situation Délicate” est une comédie signée du britannique Alan Ayckbourn, le dramaturge le plus joué au monde juste après Shakespeare. Ses pièces ont été traduites en 35 langues... Mais Gérald Sibleyras a eu la très bonne idée de l’adapter pour remettre l’histoire en français... et à notre époque !

Ici, il est donc question de Nicolas qui est très amoureux de Julie et qui rêve de l’épouser. Touchée par cet amour fou, elle décide de rompre avec son amant Philippe de 20 ans son aîné et marié à Marianne. Elle doit rencontrer une dernière fois Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Mais il va secrètement la suivre. Se rendra-t-il au bon endroit ? Pas sûr !

Malentendus, quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et tous vont se retrouver dans une situation très… délicate !

Sur scène : Max Boublil (Nicolas), elodie Navarre (Julie), Gérard Darmon (Philippe) et Clotilde Courau (Marianne).

La pièce se joue actuellement au Théâtre Edouard VII à Paris. Réservez vite vos places