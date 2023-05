Vincent Lemaire vous donne les clés pour mieux communiquer avec votre entourage dans “Com’ en couleurs”

L’humoriste démocratise la méthode DISC et la rend accessible au plus grand nombre par le prisme de l'humour et de la scène.

Vincent Lemaire vous explique la méthode DISC, avec humour évidemment !

Avec “Com’ en couleurs”, vous allez enfin comprendre comment fonctionne votre patron, votre moitié, votre belle-mère, vos enfants ou pourquoi votre ami(e) est toujours en retard. Vincent Lemaire, véritable show-man, vous plonge dans des situations quotidiennes que nous vivons tous, et ceci, toutes générations confondues, pour vous partager les clés de la méthode DISC. Cet outil d'évaluation psychologique issu des travaux de William Marston, juriste et psychologue, et de Carl Jung, médecin psychiatre étudie le comportement des personnes et détermine 4 profils, chacun représenté par une couleur : Dominant (rouge), Influent (jaune), Stable (vert) et Conforme (bleu). 4 profils qui ont donné naissance à 4 personnages tous incarnés par Vincent Lemaire. Ainsi, chaque spectateur peut se reconnaître ou identifier ses collègues, ses amis, sa famille, son voisin… ou son patron ! Roger, “le rouge”, c’est un “winner” et ça se voit. Généralement, c’est le boss. Fonceur, ambitieux, indépendant, il fait plusieurs choses en même temps car le temps c’est de l’argent. Justine, “la jaune”, c’est la communicante et la créative par excellence. Expressive, enthousiaste, bavarde (c’est un euphémisme), elle est débordante d’énergie, voire hyperactive. Virginie, “la verte”, c’est la sérénité incarnée. Si elle vous demande comment vous allez ce n’est pas par politesse, la réponse l’intéresse vraiment. Bernard, “le bleu”, c’est un organisateur né. Avec lui, chaque chose a sa place et rien ne dépasse. Sa devise ? “Ce n’est pas parce qu'on organise un mariage qu’on est là pour s’amuser. Ce spectacle unique en son genre est une invitation à la convivialité et à la communication. Alors justement, venez entourés de votre conjoint(e), de vos enfants, de votre famille ou de vos collègues. Vous ne porterez plus le même regard sur eux en sortant ! La seule question est de savoir qui allez-vous reconnaître en premier ? Un spectacle à découvrir à L’Européen à Paris. Réservez vos places . https://www.fnacspectacles.com/eventseries/comen-couleurs-le-spectacle-paris-3231545/