“Zirka !”, le cirque solidaire ukrainien

Depuis plus de deux mois, la guerre sévit en Ukraine et chaque jour qui passe engendre souffrances, drames et destructions. Des millions de civils fuient toujours leur pays pour protéger leur vie et celle de leur famille.

Fort de son expertise culturelle et artistique, Anjou Théâtre a décidé de répondre à la destruction de la guerre par la création d’un spectacle d’art vivant. Avec l’aide d’Alexander Koblykov et Charlotte de la Breteque, tous deux artistes circassiens, il a réussi à réunir, autour des arts du cirque, des artistes, des professionnels de la culture, les pouvoirs publics, des partenaires, et le public.

Esthétique, fédérateur, intergénérationnel, le choix des arts du cirque permet, sans barrières de langues, de dénoncer de façon pacifique, artistique et poétique, la violence de cette guerre, les atteintes portées à la liberté, à la souveraineté, à la dignité.

Sous son chapiteau, zirka ! réunit une dizaine d’artistes réfugiés d’Ukraine, circassiens récompensés par de nombreux et prestigieux prix internationaux. Entrelaçant voltige, acrobatie, contorsion, équilibrisme, jonglerie, les artistes se jouent des prouesses techniques pour donner corps à une mise en scène empreinte de poésie. Un spectacle de cirque unique qui émerveillera petits et grands, une invitation à rallumer l’étoile de la paix.