Nico Wayne Toussaint, le blues dans la peau

Son actualité, ses futurs concerts, ses projets à venir... Ce dimanche, Nico Wayne Toussaint est de passage dans nos studios pour la Scène France Bleu Pays Basque !

Les shows de Nico sont réputés pour l'énergie qui s'en dégage et la joie communicative qui s'y répand. Formé à l'école des clubs de blues américains qu'il fréquente depuis l'âge de 19 ans, il a développé une approche unique de la scène où énergie, charisme, harmonica et feeling sont portés par un groupe soudé et efficace.

Après avoir défendu un répertoire de compositions originales associées à la tradition du Chicago Blues des années 50, il a récemment choisi de se réapproprier la musique funk et blues de l'harmoniciste James Cotton auquel son nouveau quintet rend hommage dans le "Get Boosted Tour".

Crédit photo : Patrick Guillemin - Dust of Soul Pictures