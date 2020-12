Ca s'est passé un 14 Décembre, à Paris !

Un centenaire, une inauguration et une arrivée !

1945 - Le centenaire de la SPA, au cinéma

Rappelez vous les annonces Pathé, vous savez celles diffusées avant les films dans les salles de cinéma entre une glace Miko et un paquet de pop-corn. Le sujet traitait du centenaire de la société protectrice des animaux, autrement dit la SPA, créée en 1845. Alors, il existe plusieurs refuges SPA en région parisienne, à Gennevilliers, une SPA fondée en 1903, à Orgeval et à Plaisir dans les Yvelines, je salue au passage Java, un petite chienne croisée de chez pas quoi, mais fidèle auditrice de France Bleu Paris, oui Java tu auras des croquettes au poulet Label Rouge pour Noël.

1963 - Inauguration de la Maison de la Radio

Ca s’appelait la RTF, l’ancêtre du groupe Radio France avec évidemment France Bleu et ses sœurs, Inter, Infos, FIP, le Mouv, France Musique et Culture, et en 1963, lors de cette inauguration, que pensait le Général de Gaulle de la radio ?

1982 - L'arrivée du milieu offensif yougoslave Safet Suzic au PSG

Retour sur la carrière de Safet Suzik qui va évoluer presque 10 ans au Paris Saint Germain de 1982 à 1991, 345 matchs, 85 buts ! Susik, qui par la suite, entrainera pas moins de 13 clubs en Europe et qui fut sélectionneur de l’équipe de Yougoslavie, son pays de cœur autant que la France puisque Suzik a également la nationalité française depuis 1987.