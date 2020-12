Ca s'est passé un 7 Décembre, à Paris !

Un joli anniversaire, une drôle de parodie et une nouvelle recrue !

2007 - Les 110 ans du dernier poilu de 14/18

Lazare Ponticelli de son nom, né le 7 décembre 1897. 110 ans plus tard, en 2007, il fait la une de tous les médias. Dernier poilu encore en vie de la guerre de 14/18, Lazare Ponticelli a fait la guerre dans un régiment de chasseur alpin, il vivait à Paris. Il nous quitte l'année suivante, lui qui aura témoigner de la Grande Guerre jusqu'au bout. Les honneurs militaires lui ont été rendus en 2008 lors d’obsèques militaires célébrés aux Invalides en présence du président de la république Nicolas Sarkozy.

1959 - Le Prix Goncourt du métro

Evidement à la station Goncourt où il s’agit d’une parodie, un pastiche ou canular du vrai prix Goncourt des gens de lettre.

1991 - Ginola signe au PSG

Ex du Racing Club, il signe au Paris Saint Germain et revient dans la capitale après avoir évolué en Bretagne. En 1991, David Ginola a 24 ans, c’est un attaquant en devenir. Il marquera 44 buts pour Paris tout au long de son passage au Paris Saint Germain entre 1991 et 1995.