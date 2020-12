Faisons une liste des premiers !

C'est le 1er Janvier, l’idée pour nous de dresser une liste de tous les premiers de l’histoire de France, à tout seigneur, tout honneur, nous saluons respectueusement le plus grand roi de France : François Premier qui mesurait 1 mètre 98, un géant pour l’époque ! Plus tard son descendant Louis XVI était également un grand roi, 1 mètre 93 et qui fut le premier roi guillotiné, et du coup à la fin... il était moins grand.

Quand il y a des premiers, il y a toujours de des seconds, Raymond Poulidor qui pour 21 petites secondes de retard ne détrône pas le premier... Jacques Anquetil qui remporte son cinquième tour de France en 1964.

Et oui premier, second ou deuxième, malheur comme cette histoire où l’écrivain Eric Orsenna qui se présente un jour à l’académie Française, et qui au président de la République, François Mitterrand, dit : « J’ai peu de chance d’entrer à l’académie, dans la vie je suis toujours arrivé second » et Mitterrand lui réponds « Vous verrez premier, c’est pas mal non plus. »

En bref, le peintre Van Gogh a vendu son premier tableau en 1888, le petit problème c’est qu’il n’a vendu qu’un seul tableau dans sa vie. Toujours premier depuis 1969, Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la lune: le fabuleux programme américain Apollo 11 en 1969, vous connaissez la citation « c’est un petit pas pour l’homme, mais un pas de géant pour l’humanité ». Mais une fois la mission accomplie, Aldrin, Collins et Armstrong quittent la Lune pour revenir à la maison et Armstrong déclare, c’est moins connu "Bon, on est encore loin de la Terre, mais à partir de maintenant, c’est de la descente tout du long !"

Allez un dernier premier pour la route, une citation de l’humoriste Jean Marie Gourio « Il a raté son bac du premier coup » !

Bonne année 2021 !