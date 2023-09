Ça s’est passé un 04 septembre à Paris !

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! Une archive de la rentrée de 1989 au collège Jean Vilar à Grigny dans l’Essonne

C’est la rentrée et comme disait le regretté Michou du célèbre cabaret de la rue des Martyrs “mais Youpi”, c’était son cri de ralliement.

C’est la rentrée mais difficile tout de même pour les propriétaires d’appartements et de maisons à Paris, la taxe foncière augmente de 52% mais pas seulement, comme cet impôt est indexé sur l’inflation, vous rajoutez 7% de plus soit 59% d’augmentation !

Aujourd’hui un peu d’histoire sur cette taxe qui existe depuis la Révolution française. Avant, la noblesse et le clergé s’étaient octroyés des exonérations. Modernisé par Valéry Giscard d’Estaing en 1974, alors c’était le champion du monde pour inventer des nouveaux impôts à Paris.

Cette taxe était relativement modérée jusqu’à cette année 2023 et cette augmentation de presque 60%, soit 580 millions d’euros supplémentaires dans les caisses de la ville de Paris. Comme disait Michel Audiard “j’appelle plus ça du budget mais de l’attaque à main armée”.

Suite de notre story, et youpi c’est la rentrée, et vous pourrez entendre comment cela se passait à Paris un 4 septembre 1989 et plus particulièrement à Grigny dans l’Essonne au collège Jean Vilar.

Carnet noir du 4 septembre 1970, les obsèques de François Mauriac, écrivain catholique majeur de la littérature française. Il était essayiste, journaliste, académicien dramaturge, poète, romancier des ouvrages : “le baiser au lépreux”, “le nœud de vipère”, “Thérèse Desqueyroux”.

Un enterrement qui a eu lieu en deux temps : le 5 septembre à Notre-Dame de Paris et la veille le 4 septembre 1970 à l’Académie Française, avec au micro Jean-Claude Bourret.

En cette rentrée des classes, une citation de François Mauriac destinées à tous les élèves, les lycéens, les étudiants, et même à leur parent : “La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté”.