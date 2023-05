Ça s’est passé un 10 mai à Paris ! 

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! 2017, les cadenas du pont des arts sont vendus aux enchères.

Aujourd'hui, c’est une spéciale histoire d’amour que je vous propose.

D’abord, le 10 mai 1965. Un couple russe, Valentina Terechkova et Adrien Nikolaeïv sont à Paris en vacances, une lune de miel dans la capitale lumière, un peu banal vous me direz sauf que les tourtereaux sont tous les 2 cosmonautes et que Valentina Terechkova est une véritable idole dans son pays. C’est la première femme qui a été envoyée dans l’espace. Le couple est attendu au Bourget par une nuée de journalistes, reportage du 10 mai 1965 à (ré)écouter dans notre podcast.

Valentina Terechkova, la Gagarine russe, première à être allée dans l’espace, seule dans son vaisseau spatial "Vostok 6”. Agée de 86 ans, elle est toujours députée à la Douma et fervente supportrice de Vladimir Poutine.

Suite de notre story amoureuse. Le 10 mai 2017, a lieu le vente aux enchères des cadenas d’amour du Pont des Arts. Vous vous souvenez ? Pour sceller son amour, les couples achetaient un petit cadenas d’amour, on le verrouillait avec une clé, on balançait la clé dans la Seine et hop, on était parti pour un amour jusqu’au bout de la vie pour le meilleur et pour le pire. Et qu’en pensait Bruno Julliard, conseiller de Paris au patrimoine ? Réponse dans un reportage du 10 mai 2017 à (ré)écouter également dans notre podcast.