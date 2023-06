Ça s’est passé un 14 juin à Paris !

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! En 1992, le sujet du bac de philo n’était pas très évident.

Avec les manifs cette année à Paris, on est proche de battre un record ! Celles de la réforme contre la retraite à 64 ans ont occulté d’autres manifestations comme celles des géants. Je m’explique. Chaque année, sur les champs Elysées, des personnes de grandes tailles manifestent pour sensibiliser à la différence, et vous allez le constatez, sur l’avenue, le plus grand des géants, 2,46 mètres, est interpellé par un passant pas très finaud.

Et puis il y a le bac avec ce matin les épreuves de philo. Ecoutez dans notre podcast, un reportage du 14 juin 1992 à la sortir du Lycée Molière dans le 16e arrondissement. Le sujet était “à quoi sert la philosophie ?” Un sujet, permettez-moi l’expression, casse-gueule.

Et puis aujourd’hui, 14 juin, Romain c’est la journée mondiale du sang… Ayons une pensée émue pour Dracula qui vit très mal cette journée chaque année. La concurrence est rude avec les centres du don de sang à Paris. Parmi tous les établissements médicaux parisiens, je vous donne 3 adresses : l’hôpital de la Salpetrière dans le 13e, rue Crozatier dans le 12e, ou à l’hôpital Bichat dans le 18e… 10.000 dons du sang sont nécessaires chaque jour pour sauver des vies…