Ça s’est passé un 15 juin à Paris !

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! Aujourd’hui, une chronique dédiée à la radio

Avant 1981, la radio à Paris, c’était ça : France Inter, boulevard du président Kennedy, RTL, rue Bayard, Europe 1, rue François Premier et RMC, rue Magellan. Un président américain, un chevalier, un roi de France et un marin portugais.

Et si le dictionnaire amoureux de la radio, ouvrage collectif dirigé par Frank Lanoux fait la part belle aux radios historiques, l’auteur donne le micro et le stylo à tous les enfants des radios libres, prince de la flibuste et de la piraterie, pionniers magnifiques qui ont officié en France et à Paris sur NRJ, Radio Nova, radio service tour Eifel ; ici et maintenant, la voix du Lézard, Carbonne 14 et son animatrice star : Super Nana.

Dans ce dictionnaire amoureux et passionnant, les anecdotes foisonnent ; hors caméras, le champ est libre. Les tauliers de la radio y vont de leurs confidences : Ruquier, Drucker, Courbet, Georges Lang, Jean Pierre Foucault, et puis Maryse et sa voix radieuse qui raconte son duo sur les ondes avec Coluche, ange dynamiteur, capable de massacre une publicité à l’antenne dans le seul but de faire rire Maryse et les auditeurs.

Bien sûr, ce dictionnaire amoureux consacre une large partie à radio France, à ses journalistes et animateurs, ses émissions mythiques saluées par un président de la République, François Hollande en 2013, invité à célébrer les 50 ans de la maison ronde en public au studio 104.

Alors que reste-t-il à faire ? Evidemment et comme l’écrit dans ce dictionnaire amoureux, Laurent Petitguillaume dans ce dictionnaire notre ami de France Bleu : “La radio résistera et son statut de média populaire résistera aux plateformes de streaming, aux podcasts, à YouTube et autres nouveaux outils futures son statut de média populaire subsistera grâce à cette avantage unique, le mystère d’une voix sans visage en qui les auditeurs ont confiance, à qui l’on offre ses confidences".

A lire ou relire “Le dictionnaire amoureux de la radio” de Frank Lanoux et tous ses copains, Editions Plon.