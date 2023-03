Ça s’est passé un 15 mars à Paris !

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! En 1948 avaient lieu les obsèques de Claude François

Ça vous dit une spéciale Claude François aujourd’hui ? Alors on y va. On installe un 45 tour sur un vieil électrophone et en même temps, on salue tous les Parisiennes Franciliennes, Parisiens, Franciliens qui ont 45 ans aujourd’hui car ils sont nés l’année où Claude François nous quittait, électrocuté dans sa salle de bain au dernier étage du 46 boulevard Exelmans dans le 16e arrondissement.

Et le 15 mars 1978, 4 jours après son décès, ont lieu les obsèques du chanteur populaire, en deux temps, à l’église de Notre Dame d’Auteuil, puis l’inhumation à Dannemois, un petit village de l’Essonne à 46 kilomètres au Sud Est de Paris. Claude François avait acheté un joli moulin sur les conseils de Brigitte Bardot.

Tous les journaux, radio, presse, télé font la Une des obsèques de Claude François, des milliers de personnes suivent le cortège de Paris à Dannemois. Parmi la foule des vedettes, entre autres, des chanteurs, des animateurs de télé, des producteurs, Paul Lederman, Bruno Coquatrix, Sheila, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Guy Lux, Drucker, Adamo et sur TF1 pour couvrir l’évènement, celui qui faisait pleurer à chaudes larmes, dans toutes les chaumières de France, Roger Gicquel.