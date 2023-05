Ça s’est passé un 17 mai en France !

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! En 2023, Serge le lapin vous donne rendez-vous dans plusieurs stations

"Ne mets pas tes mains sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort”. Ça vous dit quelque chose ce slogan ? Oui c’est celui de la RATP signé Serge le Lapin.

Alors pour ceux et celles qui n’ont jamais pris le métro de leur vie, c’est possible, il s’agit d’un petit personnage dessiné qui existe depuis 1977 dans les rames du métro et qui indique qu’il ne faut pas mettre sa main ou son pied quand une porte automatique du métro se referme, ça paraît évident mais c’est martelé sans cesse par la RATP depuis 45 ans.

Désormais serge le lapin se trouve sur les 24.000 portes des rames du métro parisien et sur tous les RER d’île de France, véritable star des souterrains et des tunnels et qui se balade aujourd’hui 17 mai en chair et en os et surtout en mousse cet après-midi métro Montparnasse ligne 4, station Voltaire ligne 11 et Chatelet RER A. N’hésitez pas à faire un selfi avec Serge le Lapin !

Suite de notre story... Aujourd’hui, il fait relativement frais pour un 17 mai, 8 degrés dans la capitale. L’année dernière à la même date par exemple, le thermomètre affichait 22 degrés le matin et 29 l’après-midi. Un peu comme le 17 mai 1992, chaleur intense, où on sortait les tenues légères.