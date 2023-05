Ça s’est passé un 2 mai à Paris !

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! En 1957, la Foire du Trône célébrait son millième anniversaire

C’est le temps des muguets, le temps des coquelicots dans les champs et puis c’est aussi le temps de la rose le 2 mai 1991. A Paris, dans les sections du parti socialiste, on fête les 10 ans de François Mitterrand, son accession à l’Elysée, nommé en 1981, réélu en 1988, le slogan de l’anniversaire : "10 ans qu’on sème”.

Toujours un 2 mai mais en 1957, on célébrait le millième anniversaire, oui 1.000 ans, de la foire du Trône, au début nommée la foire aux pains d’épice. (Ré)écoutez dans notre podcast, un reportage souriant et guilleret des actualités Pathé en 1957.

Et cette foire du Trône, et bien il faut y aller, c’est en ce moment et jusqu’au 29 mai, pelouse de Reuilly limite Paris 12e et Vincennes. C’est la plus grande fête foraine de France et parmi les 300 manèges et attractions de la foire du trône, il y a celui de notre petite enfance Romain, la pêche aux canards.