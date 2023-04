Ça s’est passé un 20 avril à Paris !  

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! 1991, Miriam Makeba se produit sur la scène de "Banlieue Bleues” à Bobigny.

Aujourd'hui 20 avril, c’est la journée de la Marijuana. Je me demande qui décide du calendrier. Ça viendrait comme souvent des Etat Unis, c’est devenu un rituel, sur les campus américains de célébrer la marijuana un 20 avril et dans le monde entier "everybody smoking" et on en profite pour passer un bon Bob Marley des familles qui ne crachait pas la ganja.

Allez viens frère, viens fumer, ah non si je fume ça fait ding ding dong dans ma tête….

Et puis une information moins fumeuse. Le 20 avril 1991, début d’un festival de jazz à Bobigny qui s’intitule "Banlieue Bleues”. Alors l’historique de ce festival de Seine Saint Denis remonte à 1984. Tous les grands du jazz s’y sont produits, Miles Davis, John Zorn, Tony Allen et ce 20 avril 1991, un duo formidable, Miriam Makeba et le parrain du Be-Bop, Dizzy Gillespie.

Miriam Makeba et Dizzy Gillespie à Bobigny un 20 avril 1991. Et le tube célèbre de Makeba "Pata pata” en 1967, et oui on a tout aujourd’hui, journée de la Marijuana et la journée de la patate…