Ça s’est passé un 21 juin à Paris !

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! En 1991, Johnny Hallyday donnait un concert gratuit à l’occasion de la fête de la musique

Le 21 juin, c'est le jour de la fête de la musique. Un seul jour par an ! Mais du temps de Versailles, c’était tous les jours la fête de la musique. Alors on ne va pas remonter si loin dans les archives, et puis Jack Lang le créateur de la fête de la musique n’était pas né sous Louis XIV, bien qu’il aurait été un courtisan parfait. (Ré)écoutez dans notre podcast, un reportage du 21 juin 1983 à Paris. A lieu alors la 2e édition et une jeune femme assume faire fuir les spectateurs quand elle joue de la musique.

Toujours un 21 juin, toujours lors d’une fête de la musique à Paris en 1991, un jeune homme qui vient de passer son bac, on ne sait pas s’il a eu avec mention très bien, en tous cas il chantait très bien “Cendrillon” de Téléphone.

Et ce soir du 21 juin 1991, Johnny Hallyday donnait un concert gratuit Place de la république... sous la pluie.

Et tous les héros anonymes du trombone, de la guitare, des caisses claires, tam-tam, harmonica, et violons joueront ce soir à Paris pour la 41e édition.