Ça s’est passé un 21 mars à Paris !

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! En 1996, les premières pistes cyclables arrivent à Paris

Qui a créé les premières pistes cyclables à Paris ? Non, ce n’est pas Anne Hidalgo qui, il est vrai, les a largement étendues. Non ce n’est pas Bertrand Delanoë, c’est Jean Tibéry, le 21 mars en 1996. 50Kms réservés uniquement aux vélos, ce n’était pas beaucoup mais c’était le début.

Et puis pour les passionnés et les afficionados du club de foot parisien le PSG, on se remonte le moral comme on peut après les déboires européens, nous voilà un 21 mars 1996. On se remémore les bons souvenirs, le Paris Saint Germain balaye en quart de finale de la coupe des coupes les Italiens de Parme 3 à 1, qualifié pour les demis. Les supporters sont aux anges, et ils manifestent leur joie dans le journal télé d’Henri Sannier.

Mars 1996, PSG-Parme... La suite on la connait, en demi, Paris bat la Corogne et en finale remporte la coupe des coupes, 1 à 0 contre le Rapid de Vienne. Un but, vous vous rappelez de Bruno Ngotty