Ça s’est passé un 23 février à Paris !       

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! En 2011, Jean-Pierre Mocky achète le cinéma “action école”.

Direction Saclay si vous le voulez bien ? Allez c’est parti, Saclay c’est dans l’Essonne, à 19 kilomètres au Sud-Ouest de Paris.

C’est un pôle économique de la plus haute importance : 180 000 emplois, Aérospatiale Défense Sécurité, Mobilités du futur les Technologies de l'information et de la communication et le CEA, le commissariat à l’énergie atomique.

Le 23 février 2018, les 6000 salariés qui arrivent de toute l’Île-de-France et de Paris testaient les nouvelles navettes autonomes lancées par la RATP. Comme des minibus sans chauffeur qui les navettes autonomes se baladent autour des ronds-points, empruntent les carrefours, en évitant les piétons, les bornes et tutti quanti. Reportage le 23 février il y a cinq ans.

Sur ces navettes autonomes, il y avait des problèmes en cas de neige, de verglas et même de brouillard. On a refait des expériences depuis, pas de panique, un jour ou l’autre on va y arriver.

Suite de notre éphéméride, le 23 févier 2011 : Jean Pierre Mocky achète le cinéma “action école” dans le 5ème et le baptise le Despérado, Jean Pierre Mocky était également propriétaire du Brady dans le 10ème arrondissement.

Mocky, l’iconoclaste, qui a quitté ce bas monde en 2019 pour aller faire du cinéma chez les anges, auteur de 70 films. Il a tourné avec Bourvil Serrault, Poiret, Jeanne Moreau, Depardieu, quelques-uns de ses films qu’il faut voir ou revoir : le miraculé, le drôle de Paroissien, ou les saisons du plaisir. Quant aux salles de cinoche qui appartenaient à Mocky, le Desperado dans le quartier latin s’appelle désormais “l’école cinéma club” et sur le boulevard de Strasbourg le “Brady” s’appelle toujours le “Brady”.