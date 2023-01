Ça s’est passé un 24 janvier à Paris !

Carnet noir pour démarrer cette story de Paris au fil des jours. Le 24 janvier 2015, disparition d’un animateur de radio qui a marqué tant de générations, José Artur.

Alors José Artur était né en 1927 à Saint Germain en Laye, célèbre pour avoir animé le Pop club, émission du soir sur France Inter pendant 40 années, en direct et en public, soit au bar la maison de la radio, au drugstore Publicis, soit au Fouquet’s sur les Champs Elysées, et dès 22 heures résonnait le superbe générique de Claude Bolling.

Et alors, durant 2 ans, un autre générique avait remplacé celui de Bolling, composé et interprété par Serge Gainsbourg et Jane Birkin.

Et puis bon anniversaire au Bi-Bop, l’ancêtre de nos smartphones, lancé le 24 janvier 1993 à Paris. Alors vous vous rappelez vous qui êtes nés dans la fin des années 70 ou avant, c’était un gros téléphone à clapet avec une antenne et c’est la première fois que l’on téléphonait dans la rue, mais alors ce n’était pas si simple. Il fallait être à côté des antennes relais, proche des bouches de métro ou des gares, parce qu'au-delà de 30-40 mètres, on ne captait pas.

Et alors le Bi-Bop et très vitre devenu has been, seulement 46 abonnés, fermeture du réseau en 1997. Quant aux cabines téléphoniques, elles disparaissent, elles aussi, du paysage urbain parisien, il y en avait 300.000 en France, il en resterait 25 en fonctionnement. La dernière à Paris, rue Ordener a été démontée en 2017 dans l’indifférence générale, mais Allo quoi !