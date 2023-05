Ça s’est passé un 25 mai à Paris !

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! 1945, le film “Autant en emporte le vent” sort en France, 6 ans après les Etats-Unis

On se fait une petite toile ce soir, un cinoche, avec des pop-corn ou sans pop-corn ? Moi j’aime bien les pop-corn, ça croustille sous la dent, il parait que ça gène les voisins. Juste un chiffre : 88 cinémas à Paris pour 420 écrans.

1939, c’est l’année de la sortie du film "Autant en emporte le vent”, grande saga d’amour avec pour toile de fond la guerre de sécession aux Etats-Unis, et la programmation française fut retardée de 6 ans pour faute de guerre et d’occupation allemande. Et donc le 25 mai 1945, sortie d’Autant en emporte le vent à Paris au cinéma Biarritz des champs Elysées.

Suite de notre éphéméride, le 25 mai 1959 débute la campagne anti-bruit, antipollution sonore, dans le viseur, le bruit des pots d’échappement des cyclomoteurs et des mobylettes, gare à la préfecture de police et son préfet en 1959, Maurice Papon, dont le procès 40 ans plus tard, fera lui aussi beaucoup de bruit.

Plus de 60 ans après, c’est exactement pareil, tiens écoutez une mobylette munie d’un pot catalytique. Il y a une étude qui a été réalisée il y a 20 ans, un passage la nuit, vers 3 heures du matin. Un engin avec un pot catalytiques, sur une grande avenue de Paris, réveille 300.000 parisiens. Le bruit de l’enfer !

Sinon, y’ aussi le bruit strident de perceuse électrique à 7 heures du matin chez votre voisin… C’est bien aussi, non ? Je savais que ça allait vous plaire.