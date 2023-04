Ça s’est passé un 27 avril à Paris !   

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! En 1957, Les enfants boivent du lait à l’école

Le matin vous êtes plutôt café ou thé ? En tous les cas, le 27 avril 1957, les Parisiens étaient plutôt… produits laitiers. Alors ça faisait suite à une grande opération de communication quelques années auparavant quand le président du conseil, Pierre Mendes France avait institué un verre de lait obligatoire par jour dans les écoles.

Une opération à 2 avantages. On était pratiquement en sortie de la guerre, on luttait contre la dénutrition des enfants et puis, il faut bien le dire, à l’école, le lait a remplacé le vin. Il était courant dans les années 50 de faire boire du vin aux écoliers, Mendes France a mis le holà, tout comme une campagne de communication le 27 avril 1957 que vous pouvez (ré)écouter dans notre podcast

Et comme disait le slogan, “pour être studieux, solide, fort et vigoureux, buvez du vin, heu pardon du lait !”

Et puis toujours un 27 avril en 2006, réouverture du théâtre de l’Odéon dans le VIe arrondissement, après un démontage complet et un remontage à l’identique.

Vous savez que le théâtre de l’Odéon est 1 des tous premiers de la capitale, inauguré par la Reine Marie Antoinette, il y a pile 234 ans en avril 1789. Elle a bien fait Marie Antoinette, 3 mois plus tard, c’était la révolution, terminé les inaugurations, la fête et les dîners de gala.