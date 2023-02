Ça s’est passé un 27 février à Paris !    

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! En 1969, une manifestation est organisée au Zoo de Vincennes contre le massacre des bébés phoques.

Aujourd’hui, une archive du 27 février 1969. Au zoo de Vincennes, une manifestation est organisée contre le massacre abominable des bébés phoques. Brigitte Bardot n’avait pas encore pris la tête du collectif et c’est le clown Achille Zavatta et le comédien Michel Simon qui menaient la bataille.

Alors des quotas au Canada ont été imposés, on tue 90% de moins de bébés phoques en 2023 que dans les années 70, mais malheureusement, la chasse aux bébés phoques existe toujours. Une autre menace encore plus dramatique est due au réchauffement climatique, la banquise au Groenland s’amenuise et les petits phoques dépendent d’une plateforme de glace stable pour vivre.

Et puis le 27 février 1913 s’achève le procès de la bande à Bonnot, des anarchistes gangsters qui attaquaient des banques à Paris et dans la région parisienne, faisant de nombreuses victimes. Jules Bonnot a été tué 1 an avant à Choisy le Roi par la police. Les rescapés de la bande furent tous arrêtés et au tribunal de Justice de Paris, les malfrats attentent le verdict.

Cette affaire eut un énorme retentissement entre 1912 et 1913 si bien que Jo Dassin, 60 ans plus tard, en fait une chanson. Quant à la bande à Bonnot, Carouy, Dieudonné et Metge sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Callemin, Monier et Soudy sont condamnés à mort, guillotinés devant la prison de la santé.