Ça s’est passé un 27 janvier à Paris !

Il fait relativement froid à Paris, entre 2 et 3 degrés ce matin mais on a connu bien pire à Paris et notamment l’hiver 1954, de la fin janvier à début février, la température était descendue à -13°. Cet hiver 1954 est marqué par le célèbre appel radiophonique du 1er février de l’Abbé Pierre, “Mes amis, au secours... Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée”.

Et alors depuis quelques jours, l’abbé Pierre pressentait la catastrophe. Ecoutez-le, le 27 janvier 1954, il est invité depuis Neuilly Plaisance en Seine Saint Denis, là où tout a commencé pour lutter contre l’indifférence et s’occuper de trouver un toit pour les sans-abris.

Suite de notre story. Au fil des jours à Paris, le 27 janvier 2019, 8 cambrioleurs, sans scrupule, ont dérobé l’œuvre d’art de Banksy, street artiste anglais, “la jeune fille triste”. Cette peinture au pochoir se trouvait sur une porte dans le passage Saint-Pierre-Amelot, ruelle par laquelle de nombreux spectateurs ont fui l’attentat du Bataclan le 13 novembre 2015.

Les cambrioleurs vont être très vite être interpellés. Ils ont tous été condamnés à de la prison ferme entre 6 mois et 2 ans.